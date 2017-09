Zwitserse zwartrijder krijgt berouw 50 jaar na de feiten EB

18u28

Een Zwitserse man heeft zich bij de Zwitserse spoorwegmaatschappij RBS uitvoerig verontschuldigd voor zijn misdaden. Vijftig jaar geleden heeft de man namelijk "drie- tot vijfmaal" de trein genomen zonder ticket.

Om zijn ziel te zuiveren zei de zwaarmoedige zwartrijder dat hij zijn daden betreurt, zich verontschuldigt en de zaak wil rechtzetten "voor God en de mens". In zijn brief vraagt de man hoeveel hij de (spoorweg-)maatschappij schuldig is. De zwartrijder reed steeds zwart tussen Stettlen en Bern, een rit van zowat een kwartiertje.

Een woordvoerder van de RBS zei dat de berouwvolle treinreiziger niet beboet zal worden en dat de maatschappij hem een brief zal sturen om hem te bedanken voor "zoveel eerlijkheid na zo'n lange tijd".