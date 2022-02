Zwerm vogels valt te pletter op straat, wetenschappers zoeken verklaring voor massale vogelsterfte

Casino in Las Vegas laat winnaar jackpot opsporen die van niks wist door defecte gokauto­maat

Een toerist won begin dit jaar zonder het te beseffen de jackpot van een gokautomaat in het bekende resort Treasure Island aan de Strip in Las Vegas. De machine was defect, waardoor noch de winnaar noch het casino zelf op de hoogte werd gesteld van de winst, die ruim 200.000 euro bedroeg. Het casino liet de man opsnorren. Met succes.

8 februari