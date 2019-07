Zweeds pretpark wil geen Hitlergroet meer in attracties ADN

17 juli 2019

16u34

Bron: Belga 0 Bizar Het pretpark Liseberg in het Zweedse Göteborg heeft sinds april al zo'n veertig keer vastgesteld dat jongeren in attracties een Hitlergroet doen. "We kunnen zo'n gedrag niet tolereren", zegt waarnemend parkdirecteur Fredrik Löfgren aan de Zweedse omroep SVT.

In twee attracties, de achtbaan Helix en de waterattractie FlumeRide, maakt het pretpark automatisch foto's tijdens de ritjes. De laatste tijd zijn op die kiekjes af en toe gestrekte rechterarmen te zien.

De parkdirectie neemt dat ernstig en schakelde al acht keer de politie in. In andere gevallen volgde een gesprek met de ouders, want vaak gaat het om jonge tieners. De Hitlergroet doen is in Zweden een haatmisdrijf dat op een veroordeling kan uitdraaien.



Liseberg is het grootste pretpark van Scandinavië, met 3 miljoen bezoekers per jaar.