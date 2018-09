Zwangere Chinese vindt dode rat in soep, restaurant biedt geld voor abortus Wesley Klop

13 september 2018

11u22

Bron: AD.nl 1 Bizar In China heeft een zwangere vrouw donderdag een dode rat in haar soep gevonden. Het restaurant beweerde dat er geen sprake was van slechte hygiëne, maar bood de vrouw wel een abortus aan. De populaire restaurantketen verloor al 163 miljoen euro aan marktwaarde sinds het nieuws bekend raakte.

De zwangere vrouw was vorige week met haar familie uit eten gegaan bij de geliefde restaurantketen Xiabu Xiabu. Daar vond ze de dode rat in haar soep. Volgens haar man had ze toen al een paar happen gegeten.



Aanvankelijk bood het restaurant de vrouw 700 euro aan, maar dat heeft ze geweigerd. De vrouw wilde zich eerst laten onderzoeken voor ze enige vorm van compensatie aanvaardde. Volgens haar man is er daarna 20.000 yuan (ongeveer 3.000 euro) aangeboden, mocht de vrouw vrezen voor de gezondheid van het kind en een abortus willen plegen.

Onderzoek

Nadat de foto van de rat op het Chinese sociale medium Weibo verscheen, zag de restaurantketen haar marktwaarde met 163 miljoen euro dalen. Het filiaal is op dit moment dicht en wordt onderzocht door de lokale autoriteiten.



Het restaurant reageerde pas afgelopen zaterdag op het nieuws door uit te sluiten dat het incident kwam door slechte hygiëne, maar verwijderde dit bericht later.