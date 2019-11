Zwaarste man ter wereld valt 330 kilo af en kan eindelijk weer stappen jv

30 november 2019

09u34

Bron: The Sun 13 Bizar De 35-jarige Mexicaan Juan Pedro Franco is niet langer de zwaarste man ter wereld. Franco woog maar liefst 590 kilo, maar is daar in drie jaar tijd 330 eenheden van kwijt. Met zijn huidig gewicht van 260 kilo kan hij eindelijk weer stappen, al heeft hij daar nog wel de hulp van een wandelstok voor nodig.

De Mexicaan onderging een chirurgische ingreep, ging in behandeling en volgde een dieet. Dat was noodzakelijk voor de aan zijn bed gekluisterde dertiger die zijn leven drastisch moest omgooien als hij het niet wou verliezen. “Alleen al mijn armen omhoog te krijgen en elke dag te kunnen opstaan, een glas water te halen of naar het toilet te gaan, maakt mij gelukkig”, zegt Franco.

Juan Pedro Franco, een verdienstelijk gitarist, kon bijna tien jaar zijn bed niet meer uit door zijn zwaarlijvigheid. Op zijn zesde woog Franco al zo’n 60 kilo, op zijn zeventiende 228 kilo. Toen had hij ook een zwaar verkeersongeval, waardoor hij 1,5 jaar het bed moest houden. Zijn gewicht bleef maar schrikwekkend toenemen. In 2017 haalde hij het boek ‘Guinness World Records’ als zwaarste man ter wereld. Een jaar eerder kwam hij in het nieuws toen hij uit zijn huis in Aguascalientes moest worden gelicht om vervolgens naar het ziekenhuis in Guadalajara, 200 km verder, vervoerd te worden.