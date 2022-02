Zwaarbeveiligd Pentagon toch niet zo waterdicht: kip dringt Amerikaans hoofdkwartier binnen

Het was ‘s ochtends vroeg en Cliff Ballena van de Animal Welfare League of Arlington werd opgebeld door het Pentagon. Een kip was voorbij de beveiliging geraakt en verstopte zich onder een voertuig. Simpel was het niet. “We konden het dier in een hoek drijven, samen met een andere agent die voor de beveiliging werkt”, vertelt Cliff aan het lokale magazine ‘Washingtonian’. Het lukte het trio om de vogel te vangen met een net.