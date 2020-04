Zusjes (4 en 9) ontsnappen thuis om in bos Franse Expeditie Robinson na te spelen mvdb

20 april 2020

16u16

Bron: 20 Minutes 1 Bizar Een grootschalige zoekactie naar twee vermiste kinderen in het noordoosten van Frankrijk is vrijdag met een happy end geëindigd. Twee zusjes van vier en negen ontsnapten uit de tuin van hun ouderlijk huis en trokken - de Franse lockdownmaatregelen negerend - naar een nabijgelegen bos. De gendarmerie vond hen later veilig en wel terug. De twee wilden naar eigen zeggen Koh-Lanta - de Franse Expeditie Robinson - naspelen.

De gendarmerie van het deels aan ons land grenzende departement Meurthe-et-Moselle maakte het voorval zondag bekend op haar Facebookpagina. Een specifieke gemeente is niet meegedeeld, de politiedienst wilde enkel kwijt dat patrouilles uit het westen van het departement mee zochten.

De zusjes ontsnapten vrijdag aan de aandacht van hun ouders en trokken een nabijgelegen bos in. De gendarmerie zette meteen de grote middelen in. Agenten begonnen met de hulp van speurhonden en drones het bos uit te kammen. Ze kregen versterking van manschappen op mountainbikes. Een patrouille kon de meisjes lokaliseren aan een bosrand. Ze zaten op een tas waarin een deken, een fles water, een stuk vlees en een stuk brandhout zaten. Ook hadden de twee hun pyjama’s en knuffelbeesten meegenomen. De gendarmes kregen van de jeugdige avonturiers te horen dat ze het plan hadden opgevat om in het bos te overnachten, zoals in Koh-Lanta. Hun opgeluchte ouders sloegen hen even later in de armen.

Het nieuws bereikte ook Denis Brogniart, de man die de Franse kijkcijfertopper (wekelijks 7 miljoen kijkers) op TF1 al sinds de start in 2002 presenteert. “Te schattig, maar kindjes opgelet”, zo schreef hij op Instagram “vertrek nooit alleen zonder jullie ouders. Mama en papa kunnen de stamhoofden zijn van jullie Koh-Lanta-stam.” Eens de meisjes volwassen zijn, kunnen ze misschien meedoen aan een toekomstige editie, grapte hij nog.