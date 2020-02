Zuid-Koreaanse documentaire ‘herenigt’ moeder met overleden dochter in virtual reality HLA

11 februari 2020

12u56

De Zuid-Koreaanse Jang Ji-sung kon dankzij virtual reality haar in 2016 overleden dochter Nayeon 'ontmoeten'. In de documentaire Meeting You, die vorige week werd uitgezonden op de Zuid-Koreaanse televisiezender MBC, is te zien hoe de moeder haar overleden dochter 'ontmoet' in een virtueel park. De aangrijpende documentaire werd op Youtube al bijna tien miljoen keer bekeken.

In de aangrijpende en bevreemdende documentaire is te zien hoe een door emoties overmande moeder contact maakt met haar overleden dochter. De twee wandelen door het park, er is een verjaardagstaart en een witte vlinder. Het meisje stelt de moeder gerust, zegt dat ze geen pijn meer heeft en vraagt of haar ouders haar missen. In de coulissen wordt het emotionele schouwspel gevolgd door de echtgenoot en de andere kinderen van Jang. Wanneer het camerastandpunt overschakelt van ‘VR-modus’ naar het gewone beeld, is het hartverscheurende beeld te zien van een huilende vrouw die met een VR-bril op in het niets staat te aaien. Op het einde van de video valt het meisje in slaap, waarna de witte vlinder weg vliegt.

Nayeon, de zevenjarige dochter van Jan Ji-sung, overleed in 2016 aan een zeldzame ziekte. Het productieteam gebruikte heel wat oud beeldmateriaal van het meisje om haar tot leven te wekken in virtual reality. Een jong model leende haar stem aan het virtuele meisje en stond in voor de bewegingen, schrijft de Koreaanse nieuwssite Aju Daily.

Na afloop van de documentaire vertelde de moeder hoe ze deze virtuele ontmoeting heeft ervaren: “Nayeon glimlachte niet in mijn dromen. In mijn dromen had ze altijd een kwade blik, misschien vanwege mijn schuldgevoelens. Nayeon zien met glimlach was zo’n groot geluk.”

Op 12 maart wordt het tweede deel van de documentaire uitgezonden, die een blik geeft achter de schermen en zal tonen hoe de virtuele ontmoeting tot stand kwam.