Zot zijn doet geen zeer: freerunner springt van gebouw op reclamebord

14u30

Bron: KameraOne 0

Al wandelend van de ene plek naar de andere gaan in Parijs, is toch iets te saai voor deze jongeman. Als freerunner maakt hij het liever wat spannender: hij springt van het dak van een gebouw naar een reclamebord en zet nadien zijn wandeling voort. Het is eens een andere manier om de Franse hoofdstad te leren kennen.

Deze jongeman doet aan freerunning, hij springt daarbij over en langs verschillende obstakels.