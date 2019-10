Zoontje verstoort live-uitzending van nieuwslezeres (maar net nu komt ze in opspraak) Sven Van Malderen

10 oktober 2019

13u19

Bron: New York Post 0 Bizar Grappig moment op MSNBC: terwijl een nieuwslezeres de Turkse invasie in Syrië aan het bespreken was, kwam haar zoontje plots de set oplopen. “Excuseer, mijn kinderen zijn hier. Live televisie”, gaf Courtney Kube als uitleg voor de kijkers.

De vrouw deelde later mee dat ze geen andere keuze had. Vanwege het belangrijke nieuws moest ze sneller dan verwacht naar de redactie en dus had ze geen tijd meer om haar tweeling naar school te brengen.

Haar collega Amanda Macias zette het filmpje op Twitter, daar zijn de beelden al meer dan 2,5 miljoen keer bekeken. “Dit is het bewijs dat zij de hardst werkende mama van het politieke journaille is”, schreef ze erbij.

Slechte timing

Ironisch genoeg zijn beide dames net nu in opspraak gekomen. Gisteren werd immers een antiterreurexpert van de Defence Intelligence Agency (een geheime militaire dienst in de VS; nvdr) gearresteerd omdat hij gevoelige informatie aan hen gelekt zou hebben.

Het lijkt er sterk op dat Henry Kyle Frese een relatie gehad heeft met Macias. Hij wilde haar carrière een duw in de rug geven en zou daarom uit de biecht geklapt hebben. Macias speelde die cruciale gegevens vervolgens door aan Kube. “Frese is op heterdaad betrapt, hij heeft het vertrouwen van het Amerikaanse volk beschaamd”, stelt een topman van de nationale veiligheid.

Flashback

Het grappige fragment doet denken aan de professor die twee jaar geleden tijdens een rechtstreeks interview eerst zijn dochter en daarna ook nog zijn zoontje in zijn werkkamer zag binnenstormen. Die hilarische beelden kan u hieronder nog eens herbekijken.

