Zoonlief gaat feesten in Magaluf, bezorgde mama stelt acht gouden regels voor hem op Sven Van Malderen

05 juli 2019

20u54

Bron: Daily Mail 23 Bizar Zoonlief met al zijn stoere kameraden zien vertrekken naar een exotische feestbestemming? Hou dan als moeder je hart maar vast. Gelukkig blijft een gezonde portie wijze raad altijd welkom. Finlay Brockie (18) kreeg van zijn gestresseerde mama acht gouden regels mee die hem zouden moeten helpen de trip naar Magaluf te overleven. De herkenbaarheid raakte blijkbaar een gevoelige snaar: op Twitter werd het grappige lijstje van de Schot al meer dan 55.000 keer geliket. Hieronder vindt u de perfecte handleiding voor bezorgde moeders.

1. Drink niet als je naar de luchthaven gaat. Als je dronken bent, mag je het vliegtuig niet op. Denk maar terug aan het optreden van Eminem. Nu ja, het zou me verbazen als jij je dat concert nog zou kunnen herinneren.

2. Neem je paspoort ‘s nachts niet mee. In de voorbije maand ben je al drie sleutels, bankkaarten, geld en een portefeuille kwijtgespeeld. Met zo’n zaken ben je niet te vertrouwen. Als je dat document verliest, kan je niet meer naar huis. Dat zou je niet eens zo erg vinden, maar je hebt natuurlijk ook geen eindeloze stapel geld mee.

3. Vergeet niet te eten. Als je voedsel koopt, bereken dan niet hoeveel alcohol je voor datzelfde bedrag zou kunnen krijgen.

4. Blijf weg van boot- en zwembadfeestjes. Of ben je misschien vergeten dat je al eens in een vijver gesukkeld bent en dat je dan zonder werkende gsm naakt naar huis moest lopen?

5. Laat geen tattoo zetten... Als het er toch van komt, plaats ‘m dan op je achterwerk. Zo word je de komende zeventig jaar tenminste niet dagelijks herinnerd aan die stommiteit.”

6. Doe het altijd veilig. Een nachtje plezier staat niet in verhouding tot een leven met gonorroe. Of beter nog, zorg ervoor dat je helemaal geen seks hebt. Je weet niet waar ze allemaal al gezeten hebben.

7. Bel me niet als je gedronken hebt, dan ga ik me alleen maar extra zorgen maken. Ook niet als ze om 3 uur ‘s nachts plots een van onze lievelingsnummers spelen. Of als je mij in de vroege uurtjes wil voorstellen aan volslagen onbekenden.

8. Let een beetje op elkaar en bel me als er problemen zijn. Ik probeer te achterhalen wie de verstandigste is van je vrienden, maar ik kom er niet meteen uit. Ik zie je doodgraag. Maak plezier, maar kom in één stuk terug.