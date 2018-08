Zoon van predikant die overleed aan slangengif krijgt nu zelf beet tijdens religieuze dienst sam

17 augustus 2018

18u49

Bron: Barcroft, Metro 4 Bizar Zo vader zo zoon: vier jaar nadat slangenpriester Jamie Coots overleed aan een slangenbeet, kwam zijn zoon en opvolger Cody ei zo na op dezelfde manier om het leven. Dat is te zien in een documentaire van Barcoft TV.

Het persagentschap kreeg verregaande toegang tot een controversiële Amerikaanse kerkgemeenschap in Middlesboro (Kentucky), waar de 42-jarige Cody en zijn volgelingen rituelen uitvoeren met slangen. Die zijn wel degelijk giftig, maar de gelovigen denken dat God hen wel zal beschermen wanneer ze gebeten worden. Jamie Coots zwoer zo nooit naar een ziekenhuis te gaan na een beet, maar het gif van een ratelslang werd hem in 2014 na zeven minuten fataal.

Ziekenhuis

In de Full Gospel Tabernacle in Jesus’ Name-kerk werd ook zijn zoon Cody gebeten toen hij een slang in het rond zwaaide, zo is te zien in de documentaire 'My Life Inside: The Snake Church'. De beelden tonen hoe Cody en zijn gevolg slangen vasthouden, ermee dansen en er zelfs mee zwaaien. Rond 10.30 gaat het echter mis, wanneer slang de een luid roepende pastor bliksemsnel treft aan het oor. Al snel moet de hevig bloedende Coots ondersteund worden. De video stopt wanneer hij vraagt om de camera's uit te schakelen.



Hoewel hij aanvankelijk zei dat hij zich geen zorgen maakte, en dat God hem wel zou genezen, bracht een volger hem toch naar het ziekenhuis. En gelukkig voor hem, want daar bleek dat de slang zijn oppervlakkige slaapslagader bijna had doen scheuren.

De Full Gospel Tabernacle in Jesus’ Name-kerk is een van de laatste kerken waar nog wordt gepreekt met slangen. Het gebruik dook zo'n honderd jaar geleden op in de Appalachenbergen en werd geïnspireerd door een bijbelvers waarin het gaat over het oprapen van serpenten en het drinken van hun dodelijke gif. De kerk is niet bepaald vrouwvriendelijk, want make-up is taboe en de vrouwen moeten rokken dragen in plaats van broeken.

Doden

De voorbije zes jaar overleden officieel drie mensen aan een slangenbeet tijdens een religieuze dienst. Cody's vader stierf in 2014, terwijl in 2015 de zestigjarige David Brock overleed na een beet in een kerk van de pinksterbeweging in Kentucky. Drie jaar voordien werd een ratelslang ook de 44-jarige pastor Mack Randall Wolford fataal in West Virginia, terwijl diens vader bijna dertig jaar eerder hetzelfde lot onderging.

In de Verenigde Staten worden jaarlijks naar schatting tussen 7.000 en 8.000 mensen gebeten door giftige slangen, terwijl slechts vijf van hen eraan sterven. De beten van ratelslangen zijn doorgaans niet fataal als ze maar snel behandeld worden.