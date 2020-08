Zoon (9) redt vader het leven na sprong in ondiep water mvdb

07 augustus 2020

07u34

Bron: Pensacola News Journal 0 Bizar De negenjarige Amerikaan Asaih Williams krijgt niets dan lof voor zijn kordate optreden waarbij hij zijn eigen vader het leven redde. Papa Josh nam een duik in water dat veel ondieper bleek dan gedacht. Hij brak daarbij zijn nek.

De jongen, z’n ouders, twee jongere broers en een eenjarig dochtertje trokken zaterdag naar een strand in Pensacola Beach (Florida). Net voor zonsondergang overtuigde Asaih zijn vader Josh om nog vanaf een dok in zee te springen. Het water bleek veel ondieper dan gedacht. Zijn vader kwam op zijn buik terecht. “Hij was niet in staat zich om te draaien. Het enige wat ik me herinner is dat hij zei dat hij zijn nek had gebroken en dat hij bang was”, verklaarde Asaih aan de lokale krant Pensacola News Journal.

Ondanks een gewichtsverschil van 45 kilogram aarzelde Asaih geen moment en zwom hij naar zijn vader toe. Het lukte de jongen om Josh om te draaien. Hij voorkwam zo dat zijn vader verdronk. De jongen kon hem naar wal meetrekken totdat toegelopen omstanders het van hem overnamen. Een straffe daad van een kind dat nooit een officieel zwembrevet haalde, laat staan een reddersdiploma.

Mama Audrey stond verderop met de broertjes en het peutertje. Een ambulance bracht Josh naar het ziekenhuis. Hij onderging maandag een urenlang durende operatie. Zijn toestand is niet langer levensbedreigend. Tot nu heeft hij het gevoel in armen en benen nog niet terug.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.