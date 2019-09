Zoon (22) wil niet met ouders naar kermis, dus verzint hij schietpartij mvdb

16 september 2019

09u28

Bron: New York Post 2 Bizar Een jonge Amerikaan heeft bekend een e-mail verstuurd te hebben waarin gedreigd werd met een schietpartij op de Los Angeles County Fair, een landbouwbeurs annex kermis met jaarlijks meer dan 1,2 miljoen bezoekers. De reden? Erik Villasenor (22) wou zo vermijden dat hij met z’n ouders mee moest naar de foor.

Villasenor verstuurde de e-mail naar de directie van de Los Angeles County Fair Association. “Ik wil u alleen maar informeren, you guys, dat iemand van plan is om zondag te schieten op de bezoekers van de kermis”, citeerde politiechef Michael Olivieri zaterdag letterlijk uit de dreigmail.



“Hij had verwacht dat de dreiging zou uitgroeien tot groot nieuws en enige chaos zou veroorzaken. Dat kon hij dan aangrijpen als excuus om niet met zijn ouders naar de kermis te hoeven.”



De twintiger die nog thuis woont, kon snel worden opgespoord. Agenten sloegen hem in de boeien in het noordelijke stadsdeel Sylmar. In zijn verhoor gaf hij meteen toe de dreiging verzonnen te hebben. Hij blijft achter slot en grendel en mag de gevangenis verlaten indien hij een borgtocht van 20.000 dollar kan neertellen.



De Los Angeles County Fair in Pomona, een voorstad van LA, ging naar jaarlijkse gewoonte op 30 augustus van start en loopt nog tot 22 september.