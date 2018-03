Zonder toeval geen tampons, viagra of Kellog's Dietert Bernaers

22 maart 2018

16u53 0 Bizar Toeval bestaat niet? Kan zijn, maar zonder toeval hadden we vandaag geen cola gedronken of Kellog’s ontbijtgranen gegeten. We hadden de Venus van Milo of de iguanodons van Bernissart niet ontdekt en we hadden het zonder penicilline of post-its moeten stellen. Dat blijkt allemaal uit het boekje ‘Toevallige Ontdekkingen Uit De Geschiedenis’.

Tampon

Toen de Amerikanen zich in 1917 in de oorlog stortten, wisten ze dat hun militaire ziekenhuizen te kampen zouden krijgen met een tekort aan katoen voor verbanden. Een klein fabriekje in Wisconsin, Kimberley-Clark, stelde voor om cellulosewatten te gebruiken, vervaardigd van houtpulp: 'De helft goedkoper en ze absorberen vijf keer beter!' Lang hadden de verpleegsters aan het front niet nodig om een nieuwe manier te bedenken om deze watten te gebruiken. Aanvankelijk legden ze de watten tijdens hun menstruatie in hun slipjes. Vervolgens rolden ze ze op en bonden er een touwtje omheen waarmee ze de watten weer naar buiten konden trekken: de basis voor de huidige wegwerptampon.

Kleenex

Aan het einde van WOI stond Kimberley-Clark (zie ook: tampon) voor een probleem: ze hadden op (té) grote schaal velletjes synthetisch katoen geproduceerd voor de voeringen en filters van gasmaskers. De verpleegsters op het slagveld hadden ze gebruikt als wegwerpdoekjes om zich af te schminken. En omdat de marketingafdeling niets beters vond, werd de Kleenex op de markt gebracht.

