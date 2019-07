Zondag kan u gratis Jupiler-ijs op de kop tikken: “Zo koel is ons nieuwe blikje dus” SVM

19 juli 2019

11u48 9 Bizar Zondag deelt Jupiler naar aanleiding van International Ice Cream Day de hele namiddag gratis ijsjes uit op het terras van café La Madeleine, in de buurt van het Centraal Station in Brussel. Maar vergis u niet: het gaat om exclusief Jupiler-ijs (met 0,9% alcohol). Het initiatief is een tijdelijke stunt om de nieuwe koelhoudende blikken van Jupiler in de verf te zetten. “Zo koel dat je er zelfs ijs in kan bewaren,” klinkt het bij Jupiler. Om een ijsje te krijgen, moet u wel ouder dan 18 jaar zijn.

De nieuwe verpakking ontwikkelde AB InBev samen met Diabatix, een Belgisch bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen van koelcomponenten met artificiële intelligentie. Het ‘Langer Koud’-blik heeft een bijzonder reliëfpatroon waardoor de stroming van de lucht langsheen het blik verstoord wordt. Hierdoor wordt er een soort isolatielaagje gevormd rondom het blik waardoor de inhoud dus minder snel opwarmt.

Diabatix is hiermee niet aan haar proefstuk toe. Het Leuvense bedrijf past deze technologie op dagelijkse basis toe op de koeling van de nieuwste elektrische wagens.

Artificiële intelligentie

“We zijn gespecialiseerd in het koel houden van elektrische wagens en elektronica. Daarom was het een boeiende uitdaging om onze artificiële intelligentie toe te passen op het bierblikje van Jupiler. We zijn opgetogen over het nieuwe design”, stelt CEO Lieven Vervecken.

“Het ‘Langer Koud’-blik is zo efficiënt dat je er zelfs een ijsje in kunt bewaren, dus dat hebben we gedaan,” zegt Rob Goossens als Senior Brand Manager voor Jupiler. “We lieten exclusief Jupiler-ijs ontwikkelen, zo kunnen de fans zelf ondervinden wat het effect is.”

“Echte biersmaak aanwezig”

Het ijs werd ontwikkeld door IJsster, een ambachtelijk ijsatelier dat al sinds 1984 ijs maakt. “Het was een hele uitdaging omdat Jupiler een zeer gekende Belgische smaak is. En volgens het proefpanel zijn we hierin geslaagd: de échte biersmaak van Jupiler is sterk aanwezig en de typerende bitterzachte frisheid blijft tot het einde gegarandeerd.”

Of het Jupiler-ijs ooit in de winkels komt laat Rob Goossens van AB InBev in het midden. “De verkoop van ijsjes is niet de initiële bedoeling, het draait om de nieuwe verpakking. Maar als het aanslaat, kan er in de toekomst misschien nog iets mee gebeuren.”

De ‘Langer Koud’-blikjes zijn al in alle winkelpunten te krijgen, maar dan wel gevuld met bier in plaats van ijs.