Zo zien auto's van toekomst eruit 19u50

Bron: vtmnieuws.be 3 Bizar Hoe onze auto's er in de toekomst gaan uitzien, dat kom je deze week te weten in Japan, tijdens de Tokyo Motor Show. Alle grote Japanse autoconstructeurs pakken daar groots uit met hun laatste prototypes. Die zien er vaak heel futuristisch uit, en geven een glimp van hoe nieuwe modellen kunnen worden.

VTM NIEUWS-journalist Kenneth Dée mocht al eens een kijkje nemen in Tokio. De Tokyo Motor Show, bezoek je niet om een nieuwe auto te kiezen zoals het Autosalon in Brussel. Maar om je te vergapen aan opvallende designs van vooral de Japanse constructeurs. Zo brengt Toyota een speciale auto op de markt voor rolstoelpatiënten. Maar ook Misubishi komt met een nieuwigheid: een nieuw model leert de gewoontes van de bestuurder. Als die elke keer te traag remt, zal de auto vanzelf harder beginnen remmen.



Maar er staat ook een motor van Honda die zichzelf in balans houdt. Je blijft altijd recht tijdens het rijden. Ook op glad wegdek. En zelfs een soort foodtruck die vanzelf rondrijdt en openklapt. Je kan het zo gek niet bedenken. Op de Tokyo Motor Show worden niet meteen veel auto's verkocht, maar de beurs, die tweejaarlijks georganiseerd wordt, trekt telkens duizenden nieuwsgierigen.