Zo snel verloopt een ramkraak: 12 dieven beroven motorwinkel in 90 seconden sam

03 mei 2018

18u02

Bron: KameraOne, Fox10 1

Een stuk of twaalf criminelen reden eergisterennacht met een vrachtwagen een motorwinkel binnen in het Amerikaanse Mobile, in Alabama. Binnen de 90 seconden gingen ze ervandoor met acht dure crossmotors, waardoor de totale schade wordt geraamd op meer dan 100.000 dollar (83.500 euro).