Zo pakt Russisch nutsbedrijf wanbetalers aan mvdb

14 mei 2018

11u17 0 Bizar Een hardnekkige Russische wanbetaler die aanmaning na aanmaning in de wind sloeg, wordt aardig te kijk gezet in het Russische dorp Zubchaninovka in de regio Samara. Een nutsbedrijf heeft donderdag per hijskraan een betonnen piramide van liefst drie ton laten plaatsen aan de voortuin van de schuldenaar.

Met het bouwwerk van anderhalve meter hoog worden voorbijgangers op de hoogte gesteld dat de villabewoner een serieuze schuld bij de plaatselijke watermaatschappij heeft.

De bewoner heeft volgens Russische media een betalingsachterstand opgelopen van 50.000 roebel of omgerekend zo'n 675 euro. Op de vier vlakken van de piramide staan boodschappen als 'hier woont een schuldenaar' en 'je moet de waterrekening betalen'. De bewoner betwist de schuld. Hij meent dat de waterleiding naar zijn woning lange tijd geleden werd afgesloten. De man vond het niet meer opportuun om nog langer de facturen te betalen.

Niets van, stelt de watermaatschappij in een persbericht. Volgens hen is er met de bewuste waterleiding niets aan de hand. Van zodra de schuld is vereffend, zou de 'schaamtepiramide' worden weggehaald. Dat is inmiddels gebeurd.

Het bouwwerk is verhuisd naar een nieuwe 'klant'. De watermaatschappij is uiterst tevreden over de aanpak en wil het project nog uitbreiden. Da's nodig, want er zijn miljarden euro's aan tekorten.

