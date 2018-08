Zo ervaar je een vliegtuigcrash als passagier: inzittende filmt hoe toestel neerstort in Mexico sam

06 augustus 2018

11u01

Bron: KameraOne 0

In Mexico is een passagiersvliegtuig van Aeroméxico met 103 mensen aan boord gecrasht na het vertrek op de internationale luchthaven Guadalupe Victoria. Het toestel raakte met zijn linkervleugel de grond, waardoor twee motoren loskwamen. Het vliegtuig werd weggekatapulteerd en kwam ongeveer 300 meter van de vertrekbaan neer in een veld. In totaal waren 103 mensen aan boord. Bij de crash vielen geen doden, wel 85 gewonden. Een passagier filmde alles.

Bekijk ook: