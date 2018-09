Zitten deze drie echt cocaïne te snuiven op een Ryanairvlucht naar Ibiza? mvdb

12 september 2018

07u11

Bron: The Sun 0 Bizar Op sociale media is een video opgedoken waarin drie Britse passagiers aan boord van een Ryanairvliegtuig wit poeder op het uitklaptafeltje verdelen. Zijn het leukerds die voor de grap met een bankkaart wat bloem in lijntjes zitten te schikken, of gaat het echt om cocaïne? Dat blijft voorlopig onduidelijk.

De beelden werden volgens The Sun gemaakt tijdens een vlucht naar het Spaanse party-eiland Ibiza. Een van de drie heeft een briefje van vijf pond opgerold en staat op het punt om te snuiven. Of dat effectief ook is gebeurd, is niet gefilmd.



Een steward die hun drie bestelde wodka's komt brengen krijgt de vraag of hij ook geen lijn wil. De Ryanairwerknemer gaat niet op het aanbod in, maar laat de drie verder met rust. Een woordvoerder van de Ierse lagekostenmaatschappij zegt niet te willen reageren op 'twijfelachtige filmpjes'.



Ryanair heeft wel vaker problemen op hun vluchten naar Ibiza. In juni werd beslist dat inzittenden niet langer aangekochte alcohol uit de dutyfree mochten consumeren op het vliegtuig. De luchtvaartmaatschappij nam die beslissing door aanhoudende problemen met dronken passagiers.