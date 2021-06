Zinkgat verzwelgt twee auto's in Rome

Volgens het Italiaanse Instituut voor Milieubescherming en Onderzoek is het aantal zinkgaten in Rome sterk toegenomen, zo meldt de Britse krant The Guardian. De verzakkingen en sinkholes worden veroorzaakt door de vele ondergrondse tunnels, riolen en oude steengroeven onder de stad. Het gebrekkige onderhoud verergert de situatie.

In 2018 stortte de Via Pereira al in over een lengte van bijna 50 meter. Die nam toen zeven auto’s mee, zo meldde onder meer Der Spiegel destijds. En nu is het weer gebeurd, zij het niet op dezelfde schaal als drie jaar geleden. Ooggetuigen meldden dat twee auto’s, een Mercedes en een Smart, plotseling werden verzwolgen door de aarde.

Volgens wetenschappers zijn er in totaal bijna vierhonderd plekken in Rome die dreigen in te storten. Daar hoort ook de Via Zenodossio bij, waar ditmaal een gat in het asfalt is ontstaan. Zoals de Duitse autoclub ADAC op haar Facebookpagina meldt, is het gat het gevolg van waterschade. Het zinkgat is zes meter diep en twaalf meter lang. Er raakte niemand gewond, omdat er op het moment van de instorting geen mensen in de voertuigen zaten.