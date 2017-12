Zimbabwaans gezin leeft al maanden op Thaise luchthaven SI

10u46

Bron: ANP 0 Facebook De foto waardoor het lot van het Zimbabwaans gezien aan het licht kwam. Bizar Een Zimbabwaans gezin bivakkeert al maanden op een luchthaven van Bangkok. De reizigers weigeren terug te keren naar hun thuisland, maar komen ook Europa niet in. De Thaise immigratiedienst liet de BBC weten dat luchthavenpersoneel zich heeft ontfermd over de familie.

Het lot van de Zimbabwanen kwam aan het licht door een foto op Facebook. Een medewerker van de luchthaven deelde een afbeelding waarop hij een kerstcadeau gaf aan een klein meisje. Hij schreef dat haar gezin al bijna drie maanden verbleef op de luchthaven vanwege de onrustige situatie in Zimbabwe.

De familie met vier jonge kinderen arriveerde volgens de autoriteiten met een toeristenvisum in Bangkok. Ze wilden via Kiev doorvliegen naar Barcelona, maar beschikten niet over de juiste reisdocumenten. Ook een poging om via Dubai een derde land te bereiken, liep op niets uit.

Inmiddels zou ook de UNHCR zich met de kwestie bemoeien. De VN-vluchtelingenorganisatie liet weten dat naar een oplossing wordt gezocht, maar trad niet in detail. Een woordvoerder van de immigratiedienst zei dat het gezin niet overgeplaatst wil worden naar een opvangcentrum. "Ze vinden het prima om hier te blijven."