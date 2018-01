Zijn er aliens of niet? Solliciteer bij deze maatschappij en ontdek zelf wat in Area 51 gebeurt TK

17u49

Bron: News.com.au 21 Thinkstock Bizar Niemand weet precies wat de Amerikaanse overheid uitspookt in de beruchte 'Area 51'. Zelf houden ze het op 'het testen en ontwikkelen van vliegtuigen', maar er wordt al decennialang gefluisterd dat er bewijzen liggen van buitenaards leven. En er is nu ook een waterkansje om het zelf te weten te komen, want de plaatselijke luchtvaartmaatschappij zoekt nieuw cabinepersoneel.

Area 51 is een militaire basis van de Amerikaanse luchtmacht in de Nevadawoestijn (niet ver van Las Vegas). Wat het leger daar precies uitspookt, is top secret - de overheid geeft zo weinig mogelijk info over de activiteiten in dat gebied. Tot 2005 werd zelfs ontkend dat de basis bestond, ook al wordt er gespeculeerd dat er een buitenaards schip landde in de jaren '40. Maar als je een job bij Janet Airlines kan bemachtigen, ontdek je misschien of er aliens aanwezig zijn of niet.

Janet staat voor 'Just Another Non-Existent Terminal' en is de luchtvaartmaatschappij die de werknemers van de overheid van en naar het gebied vliegt. Het bedrijf is al even geheimzinnig als Area 51 zelf: de vloot bestaat bijvoorbeeld alleen uit ongemarkeerde toestellen van de luchtmacht. We weten wel zeker dat ze kampen met een tekort aan cabinepersoneel, want er worden dringend nieuwe stewards en stewardessen gezocht.

De vereisten zijn die van een gewone steward(es): veiligheidsdemonstraties uitvoeren, de passagiers bedienen en de noodprocedures kennen. Maar daarnaast zijn er nog een aantal extra regels. Zo vermeldt de vacature dat gegadigden moeten kunnen omgaan met 'ongewone situaties' zoals kapingen en bommen. Ook moet elke kandidaat een veiligheidsmachtiging van de overheid behalen, wat niet zo gemakkelijk is. En ten slotte moet je documenten ondertekenen die je verplichten tot geheimhouding. Je mag niemand, ook je ouders of je partner, iets vertellen over wat je meemaakt of ziet. En al helemaal niet als het aliens zijn.