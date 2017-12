Zeventienjarige ontsnapt uit jeugdgevangenis, nog geen halfuur na aankomst AJA

11u24

Bron: The Guardian 4 Thinkstock Bizar Een jonge gevangene is ontsnapt uit Don Dale-jeugddetentiecentrum in Darwin, de hoofdstad van het Noordelijk Territorium in Australië. Dat gebeurde nog geen halfuur nadat de zeventienjarige was aangekomen. De politie heeft de ontsnapte gevangene nog niet kunnen oppakken.

Zeventien jaar, zo oud is de jonge gevangene van wie de naam niet werd vrijgegeven. In de nacht van woensdag op donderdag werd hij in het jeugddetentiecentrum in de Australische stad Darwin binnengebracht.

De net aangekomen gevangene werd begeleid door enkele officieren naar de doucheruimte. Een woordvoerder verteld dat de officieren daarna zijn aankomst verder gingen regelen verderop aan de receptie. "De zeventienjarige verliet het gebouw via een nooduitgang in de buurt van de doucheruimte. De officieren hebben niets gezien omdat hun zich werd belemmerd door de receptiedesk", verklaart de woordvoerder van de jeugdgevangenis.

Daarna klom hij buiten over de omheining met prikkeldraad. Volgens de woordvoerder van de jeugdgevangenis is de gevangene hierbij gewond geraakt maar weten ze niet zeker hoe ernstig de verwondingen zijn. De officieren waren na enkele minuten al op zoek naar de tiener en ook de politie was snel ter plaatse. Ze konden de jongen echter nog niet vinden.

Niet de eerste gevangene

De jeugdgevangenis gaat nu zijn procedures herbekijken. Het is niet de eerste keer dat er iemand ontsnapt uit het Don Dale-jeugddetentiecentrum. In april ontsnapten er twee gevangenen tegelijkertijd, het gevangenispersoneel had dit toen pas na drie kwartier door. Ook vorige maand probeerden er vier jongeren de gevangenis te verlaten.