Zevenjarige crasht met 160 kilometer per uur in gestolen auto op snelweg SI

13u00

Bron: De Telegraaf, NewsOn6, Facebook 0 Facebook Het wrak van de auto. Bizar In de Amerikaanse staat Oklahoma is een zevenjarig jongetje afgelopen week zwaargewond geraakt nadat hij met 160 kilometer per uur met een auto crashte op de snelweg. De auto had hij even voordien gestolen. Het was overigens al de vierde keer op een week tijd dat hij aan de haal ging met een auto.

Drie jaar geleden verloor de moeder van de jongen, Chance, de voogdij over haar zoon. Hoewel de moeder, Cyndi, al die tijd probeerde de voogdij terug te winnen over haar zoon, is dat nog niet gelukt. Sinds 2014 mogen ze elkaar maar eenmaal per week voor een uurtje zien.

Chance lijdt daar erg onder en wil vaker bij zijn moeder zijn. Daarom besloot hij deze week zelf het heft in handen te nemen en naar zijn moeder te rijden. Drie keer probeerde hij een auto te stelen. De vierde keer lukte het hem ook toen hij bij een vriendje thuis de sleutels van de gezinswagen vond en ermee vandoor ging.

Bijna liep het fataal af, toen de jongen met 160 kilometer per uur crashte op de snelweg. Hij ging drie keer over kop en had geen gordel aan. Volgens de dokters is het een mirakel dat de jongen de crash overleefde.

Cyndi is erg onder de indruk en begrijpt niet wat er gebeurd is. Ze vraagt zich af hoe het mogelijk is dat haar zoon zomaar weg kon rijden met de auto zonder dat iemand het opmerkte. Ze voegt ook nog toe dat haar zoon normaal een hele lieve, brave jongen is en dat ze nooit zal opgeven om de voogdij over hem terug te winnen.

