Zes 'vampiers' gedood in Malawi sam

15u07

Bron: Belga 0 Bizar Groepen burgerwachten in Malawi hebben sinds vorige maand zes mensen gedood van wie de bevolking dacht dat ze mensenbloed hebben gedronken of probeerden te drinken. Dat meldt de politie van het Afrikaanse land.

Woedende mensenmenigtes sloegen bij drie onderscheiden incidenten in het zuidelijk district Mulanje de "vampiers" dood. Het laatste incident dateert van eergisteren.



Volgens politiewoordvoerder James Kadadzera is er geen enkele bewijs dat de slachtoffers vampiers zijn en heeft niemand klacht ingediend bij de politie. De politie heeft een honderdtal manschappen gemobiliseerd om de kalmte in de regio te herstellen.