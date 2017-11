Zelfs de mannen van Vuile Klap investeren in de Bitcoin Redactie

Vuile Klap is een humoristische webisode met Jan Matthys en Stefaan De Winter. Elke keer nemen ze de actualiteit op de korrel. Ze investeren in de Bitcoin. En wat dat precies is, leggen ze haarfijn uit in deze aflevering.

rv