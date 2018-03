Zelfs de ijsvogel vriest vast: "Best wel zielig" Leon Van Wijk

02 maart 2018

22u41

Bron: AD 1031 Bizar Een vastgevroren ijsvogel, dat zie je niet elke dag. Nederlander Christoph van Ingen trok dan ook grote ogen toen hij de merkwaardige vondst deed.

De dertienjarige jongen was in Oostzaan samen met zijn zus aan het schaatsen. "Plots zagen we iets blauws in het ijs. We stopten om te bekijken wat het was."

Christoph had echter geen idee met welk blauwgevederd dier hij te maken had. "Ik moest later opzoeken wat een ijsvogel was."

Opzetten?

De scholier -naar eigen zeggen best een dierenliefhebber- wist wel meteen dat de vogel niet meer te redden was. "Ik vond het zielig", vertelt hij. "Maar ik ben wel blij dat hij er niet zo dood uitzag."

Dat laatste is de reden waarom Christoph overweegt de vogel uit te zagen en op te laten zetten. Dat kost bij een expert 165 euro, achterhaalden zijn ouders. Die weten echter nog niet zeker of ze dat ervoor willen neertellen. "Maar het is natuurlijk wel een hele mooie vogel."

"Geluk gehad"

Wellicht kan Christoph zijn opgezette aandenken financieren met de opbrengst van zijn foto's. Hij verpatste de afbeeldingen aan de internationale website Cover-images.com en krijgt een vergoeding die afhangt van het aantal views.



"Dat kan oplopen van niets tot honderden euro's", aldus Christoph. Zijn foto's zijn intussen alvast de wereld aan het rondgaan. "Dit was puur toeval, ik heb geluk gehad", besluit hij enthousiast.

Bevroren ijsvogeltje onder het ijs gevonden Een foto die is geplaatst door null (@christoph_v_i) op 01 mrt 2018 om 11:38 CET