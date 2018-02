Zeldzame stoornis: Amerikaanse valt in slaap met hoofdpijn, wordt wakker en spreekt plots Brits FT

16 februari 2018

13u13

Bron: The Washington Post & Fox News 0 Bizar De Amerikaanse Michelle Myers (45) uit Arizona heeft een wel erg vreemde aandoening. De vrouw kroop twee jaar geleden met barstende hoofdpijn in bed. Toen ze ontwaakte, bleek ze plots met een Brits accent te spreken. En dat is zo tot de dag van vandaag. Nochtans stak de vrouw nooit de oceaan over. Ze lijdt aan het zeldzame buitenlandsaccentsyndroom.

Het is niet de eerste keer dat Michelle plots een ander accent aanneemt. Ook in het verleden al kloeg ze over stevige hoofdpijn en nam haar stem een vreemde toon aan. Zo sprak ze al eens Iers en Australisch. Het duurde toen telkens goed een week voor ze weer haar normale spraak terugkreeg. Dit keer is het anders: al ruim twee jaar raakt ze niet verlost van het Brits.

Myers lijdt aan het buitenlandsaccentsyndroom (in het Engels foreign accent syndrome of FAS). Dat zeggen toch de dokters die haar onderzoeken. Het gaat om een erg zeldzame aandoening waardoor spraakpatronen veranderen. De stoornis treedt meestal op na een beroerte of hersenletsel waarbij het deel in ons brein dat verantwoordelijk is voor taal, beschadigt raakt. Zo kan het dat de moedertaalspreker plots een ander accent aanneemt. Soms wijzigt ook het ritme van de spraak, worden woorden anders beklemtoond of laat men lidwoorden weg.

Een beroerte heeft de 45-jarige vrouw nooit gehad, zegt ze. Artsen denken dat de stoornis allicht een negatieve bijwerking is van hemiplegische migraine of hoofdpijn die symptomen veroorzaakt vergelijkbaar mét een beroerte.

Spice Girl

"Voor de buitenwereld lijkt het misschien allemaal grappig", zegt Michelle nog. "Maar dat is het allerminst." Ze kan haar vreemde accent niet zomaar verstoppen. En wordt weleens uitgelachen. "Zo krijg ik vaak te horen dat ik als een Spice Girl klink." Michelle moet er zich nu bij neerleggen dat het Brits een deel van haar geworden is, al was dat moeilijk te aanvaarden.

Amper zestig

FAS werd voor het eerst gedocumenteerd in 1907, toen de Franse neuroloog Pierre Marie een Parijse man ondervroeg die leed aan een beroerte en eensklaps met een Elzasser-accent sprak, hoewel hij niet afkomstig was uit de Frans-Duitse grensregio waar de taal gesproken werd. Wereldwijd zijn er, volgens een studie uit 2011, slechts zestig gevallen bekend van mensen die lijden aan het buitenlandsaccentssyndroom. Zo is er een vrouw uit Japan die na een hersenletsel het Koreaans eigen is, of een Noorse vrouw die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het hoofd geraakt werd door shrapnel. Omdat gedacht werd dat ze Duits sprak, verkocht ze - in het nazitijdperk - niets meer in haar winkeltje.

Myers, die trouwens ook aan het Ehlers-Danlossyndroom lijdt, een aandoening waardoor ze snel blauwe plekken krijgt en last heeft van haar gewrichten, hoopt vroeg of laat te genezen. "Ik zou alles willen geven om weer normaal te zijn", vertelde ze aan Fox News. "Ik voel me alleen."