Zeldzaam fenomeen: orale seks leidt tot hersenbloeding bij vrouw SVM

12 maart 2019

19u47

Bron: BMJ Case Reports 4 Bizar Een potje orale seks is een 44-jarige vrouw uit de buurt van Londen zuur opgebroken. Toen ze op de rand van een orgasme kwam, heeft ze een hersenbloeding gekregen. Het fenomeen komt zo zelden voor dat het medische tijdschrift 'BMJ Case Reports' er in haar laatste editie specifieke aandacht aan besteedde.

Dokters dachten in eerste instantie aan een hartaanval, maar uit nader onderzoek bleek dat er een bloedvat in haar schedel gescheurd was. De dame raakte bewusteloos, maar kwam na drie minuten weer bij haar positieven. In eerste instantie voelde ze zich ziek en klaagde ze over ‘middelmatige hoofdpijn’.

Haar partner merkte tijdens de daad dat haar lichaam verstijfde. “Plotse veranderingen in bloeddruk kunnen bloedvaten doen scheuren”, stellen artsen. “Zeker op het moment van het orgasme kunnen die hartslag en bloeddruk de hoogte in schieten. Bij penetratie kennen we dat fenomeen al langer, maar orale seks kan zeker hetzelfde effect hebben.”

Concreet kreeg de vrouw af te rekenen met een subarachnoïdale bloeding, de kans op sterven is daarbij aanzienlijk. In haar geval ging het gelukkig om een milde vorm.

Embolisatie

Om het bloedvat in kwestie af te sluiten, werd voor embolisatie gekozen. Daarbij wordt een vloeibaar product ingespoten via een katheter, waardoor de ader plaatselijk verschrompelt. Voor de zekerheid werd ook nog een metalen veertje geplaatst. Na twee weken mocht ze zonder verdere complicaties naar huis.

Het voorval deed zich in oktober voor. De vrouw is een fervente rookster, drinkt af en toe en heeft astma. Als twintiger kreeg ze bovendien hersenmalaria, een potentieel dodelijke aandoening. Deze zware voorgeschiedenis zou echter niets te maken hebben met de hersenbloeding die ze nu kreeg.