Zeker 15 zeldzame condors strijken neer op terras privéwoning in Californië en dat laat duidelijk sporen na

De US Fish and Wildlife Service reageerde via Twitter en zei dat het huis zich in de historische natuurlijke habitat van de condors bevindt. Ze raadden Mickols aan om de vogels te proberen verjagen met handgeklap, geschreeuw of het spuiten van water. Dat laatste deed de vrouw donderdagochtend dan ook. Haar dochter noemde het “een douche met de tuinslang”. “Nu zijn ze aan het chillen met de rest van het gezelschap in een boom op haar domein”, tweette Quintero. Volgens de dochter keek haar moeder er wel met bewondering naar, maar ook met enige irritatie. “We hopen nu maar dat ze in de bomen zullen blijven. Daar ziet ze hen graag bezig.”