Zeeleeuw breekt huis binnen in Nieuw-Zeeland, traumatiseert kat en hangt wat in de zetel

Een nieuwsgierige jonge zeeleeuw is terug naar de zee gebracht nadat hij in Nieuw-Zeeland een huis was binnengedrongen. Het dier viel de huiskat lastig, hing wat rond in de gang, lag even in de zetel en maakte wonderbaarlijk niets stuk.

De familie Ross uit Mt Maunganui was meer dan een beetje verrast toen ze woensdagochtend de Nieuw-Zeelandse pelsrob in hun huis aantroffen. Hun huis ligt ongeveer 150 meter van de kust. Phil Ross, die toevallig ook een marinebioloog is, zei dat het was jammer dat hij de enige was die niet thuis was op het moment. “De grote grap is dat dit echt het enige familienoodgeval is waarbij het nuttig zou zijn om een marinebioloog in huis te hebben”, zei hij. “Ik heb echt mijn tijd gemist om te schitteren.”

Ross zei dat zijn vrouw, Jenn, woensdag iets voor 6 uur opstond om naar de fitness te gaan. Toen ze in de auto stapte, blafte er iets in de buurt en schuifelde vervolgens weg. Ze dacht dat het iemands hond was.

Logeerkamer

Ross zei de zeeleeuw erin was geslaagd om binnen te raken via het kattenluik. Hij denkt dat het dier de huiskat van de familie, Coco, buiten was tegengekomen, net nadat Jenn het huis had verlaten. “De kat probeerde zijn territorium te verdedigen, maar de zeeleeuw was duidelijk niet geïntimideerd. Dus vluchtte Coco langs de zijkant van het huis via een kattenluik naar binnen en de zeeleeuw moet haar zijn gevolgd.”

Volledig scherm In Nieuw-Zeeland is een zeehond een huis binnengedrongen. © Twitter

De zeeleeuw verbleef in de logeerkamer en op de zetel voordat Jenn hem door de voordeur naar de tuin wist te loodsen. Een ranger van het Department of Conservation verscheen om 10 uur ‘s ochtends om de zeeleeuw terug naar zee te brengen.

De zeeleeuw, die de bijnaam “Oscar” kreeg, bleek beleefd gezelschap te zijn, zei Ross, en had gelukkig binnen zijn behoefte niet gedaan. “Ik denk dat dat behoorlijk terminaal zou zijn geweest voor het meubilair.”

Getraumatiseerde kat

Ondertussen was Coco de kat naar het huis van de buren geslopen. Bij terugkeer in haar eigen huis bleek ze behoorlijk getraumatiseerd. Ross zei dat het in deze tijd van het jaar niet ongebruikelijk was om jonge zeeleeuwen in het gebied te zien rondzwerven. “Ik denk dat ze, net als alle tieners, niet altijd verstandige beslissingen nemen.”

Volledig scherm De zeeleeuw die de naam Oscar kreeg lag te rusten in de zetel. © Twitter

De Nieuw-Zeelandse pelsrobbenpopulatie is aan een comeback bezig en koloniseert opnieuw een groot deel van hun vroegere verspreidingsgebied. Hoe schattig ze ook zijn, zeeleeuwen kunnen zich snel verplaatsen en ernstige verwondingen toebrengen als ze zich bedreigd voelen. Ze dragen ook besmettelijke ziekten met zich mee. Het Department of Conservation raadt aan om op minstens 20 meter afstand te blijven, geen harde geluiden te maken in hun aanwezigheid en honden en kinderen uit hun buurt te houden.