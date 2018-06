Ze willen geen kaas op hun hamburger en eisen nu 5 miljoen dollar van McDonald's mvdb

04 juni 2018

08u45

Bron: Miami Herald 5 Bizar Twee klanten van McDonald's eisen in Florida een schadevergoeding van "minstens vijf miljoen dollar" van de fastfoodreus. Aanleiding is hun favoriete hamburger de 'Quarter Pounder' die uit augurk, ui, ketchup, mosterd en twee plakjes cheddarkaas bestaat. Net dat laatste ingrediënt zijn klanten Cynthia Kissner en Leonard Werner liever kwijt dan rijk. Zij bestellen steevast een kaasloze Quarter Pounder, maar moeten wel de reguliere prijs neertellen.

Ook zonder de kaas wordt dezelfde prijs aangerekend. Om daar een einde aan te maken hebben ze op 8 mei officieel klacht ingediend bij de rechtbank van Fort Lauderdale. Het duo eist een schadevergoeding van minstens vijf miljoen dollar, of zo'n 4,2 miljoen euro .

McDonald's bood vroeger de kaasloze variant van de hamburger wel goedkoper aan, maar is daar op een gegeven moment mee gestopt. Althans in de restaurants, wie via de app voor thuislevering bestelt, kan nog wel een goedkopere 'Quarter Pounder without Cheese' bestellen.

"De klanten in het restaurant worden zo gedwongen te betalen voor twee plakjes kaas die ze noch hebben besteld, noch hebben ontvangen", luidt het in de klacht. Een advocaat die Kissner en Werner bijstaat, onderstreept dat iemand die bijvoorbeeld een Big Mac zonder sla wil, wel de gewone prijs moet neertellen. Dat komt omdat sla een vast ingrediënt is van de bekendste McDonald's-hamburger. Maar dat is bij de Quarter Pounder niet het geval, daar er zowel een Quarter Pounder als een Quarter Pounder without Cheese (via de app) wordt aangeboden.

Een andere advocaat van het duo meent dat 25 miljoen mensen in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Hij overweegt een groepsvordering. En McDonald's zelf? De grootste fastfoodketen ter wereld heeft officieel nog niet gereageerd en heeft daarvoor nog een kleine drie weken de tijd. Of het daadwerkelijk tot een proces komt, is nog maar zeer de vraag. Een rechter moet eerst oordelen of de klacht wel ontvankelijk is.