Ze was 42 jaar lang met miljonair getrouwd, maar hij liet haar geen cent na: rechter grijpt in Joeri Vlemings

10 april 2018

15u39

Bron: BBC, The Sun 0 Bizar Bij zijn dood vorig jaar bezat Wynford Hodge een vermogen van meer dan 1,7 miljoen euro. De 94-jarige landeigenaar was toen al 42 jaar lang getrouwd met de 79-jarige Joan Thompson, die voor haar zieke partner had gezorgd. Toch schrapte Hodge haar doodleuk uit zijn laatste van tien testamenten. Een rechter besloot daarop zelf in te grijpen.

Hodge had besloten zijn gehele fortuin over te laten aan twee van zijn huurders, Karla Evans en Agon Berisha, die hem tijdens zijn laatste levensjaren hadden geholpen met boodschappen doen en met het vorderen van achterstallige huur. Weduwe Joan en haar vier kinderen liet hij bewust met lege handen achter. Hodge noemde de situatie van zijn vrouw "financieel comfortabel", ook al had ze op de bank het bescheiden spaarbedrag van minder dan 2.900 euro staan.

Joan moest dan maar naar een rusthuis, waar ze afhankelijk was van een overheidsuitkering. Ze verlangde erg naar het Parsonage Farm and Caravan Park in het Britse Amroth in Pembrokeshire, waar ze jaren had gewoond en waarvan Hodge de eigenaar was.

Verantwoordelijkheden

Een rechter vond dat Joan Thompson onrecht was aangedaan en besloot in te grijpen. Hij oordeelde dat het een "vergissing" was te denken dat Thompson na de dood van Hodge geen financiële steun meer nodig had en dat de miljonair verzaakt had aan zijn verantwoordelijkheden als partner ten opzichte van Joan. De rechter wees haar daarom een cottage ter waarde van 258.000 euro toe op het bewuste landgoed, waar haar zoon en diens vrouw voor haar zouden kunnen zorgen. De weduwe krijgt ook nog 218.000 euro cash geld mee uit het fortuin van haar aan prostaatkanker overleden man.

Joan was met haar zoon Dean in de jaren 70 verhuisd naar een caravan op Parsonage Farm. Al snel begon ze een relatie met Hodge en trok ze met Dean bij hem in de boerderij in. Ze werkte gratis mee in het park en zorgde voor de moeder van Hodge. Later deed ze hetzelfde voor haar partner, toen zijn gezondheid taande. Net voor zijn dood had Hodge in het ziekenhuis zijn vrouw nog "gerustgesteld dat er goed voor haar gezorgd zou worden".