Zat Banksy zelf in veilingzaal? Mysterie over ware identiteit laait weer op na laatste stunt Joeri Vlemings

08 oktober 2018

11u46

Bron: Bristol Live, The Sun, Evening Standard 0 Bizar Wie is Banksy? De discussie rond de ware identiteit van de straatkunstenaar uit het Britse Bristol woedt weer volop, na zijn straffe stunt vrijdag in Londen. Zat de artiest zélf in de veilingzaal van Sotheby's? Of zijn handlangers, zoals die ene man met zijn mysterieuze tas? Was het veilinghuis er zelf van op de hoogte dat het geveilde kunstwerk zichzelf zou versnipperen na het recordbod van 1,18 miljoen euro? De speculatie is niet van de lucht.

Banksy is een buitengewoon kunstenaar. Dat heeft hij (of zij?) vrijdag nog maar eens aan de wereld laten zien. Toen het werk 'Girl With Balloon' (Meisje met ballon) uit 2006 onder de hamer ging voor een recordbedrag van maar liefst 1,1 miljoen euro, ging even later een alarm af en zette een in de kader ingebouwde versnipperaar zichzelf plots in gang. Het peperdure canvas werd zo deels tot slierten herleid.

Meteen verschenen filmpjes en foto's op sociale media en begon de geruchtenmolen te draaien. De Britse pers ontwaart minstens drie mogelijke 'verdachten' die aanwezig waren in de veilingzaal en die op z'n minst iets te maken zouden hebben met de stunt. Het lijkt ook nogal onwaarschijnlijk dat Sotheby's niet mee in de slag zat.

Banksy postte op Instagram zelf een video om te laten zien hoe hij de papierversnipperaar jaren geleden al in de kader had aangebracht, "voor het geval het ooit zou worden geveild". Hij citeerde in zijn bijschrift Picasso: "De drang tot vernietigen is ook een creatieve drang".

Banksy postte vrijdag zelf op zijn Instagram een nu al iconische foto van het versnipperde kunstwerk, met de woorden 'going, going, gone' of 'eenmaal andermaal verkocht'. In een video op Twitter was daarna een man te zien die met zijn smartphone inzoomde op het geveilde schilderij, vanuit het camerastandpunt van de foto op Banksy's Instagram. The Sun voert hem op als hoofdverdachte. De man draagt een zwaar brilmontuur met donker glazen en een pak. Zijn haar is krullend. Genoeg voor The Sun om daarin gelijkenissen te zien met Robin Gunningham, een straatartiest uit Bristol die al jaren door velen beschouwd wordt als zijnde Banksy. Al heeft Gunninghams entourage dat in het verleden al ontkend.

Ook Robert del Naja van Massive Attack wordt al eens genoemd als de echte naam van Robert of Robin Banks. Anderen vermoeden dan weer dat er een collectief van kunstenaars achter de artiestennaam schuilt.

Nog in dezelfde video op Twitter - gemaakt door journaliste en pr-dame Vanessa Hernandez uit San Francisco - duikt achter de eerste 'verdachte' een tweede man op. Duidelijker zichtbaar, eveneens in het pak én met een zwaar brilmontuur en donkere glazen. Ook hij is in de weer met zijn smartphone-camera, vanuit min of meer dezelfde hoek als de andere man.

En dan is er nog een derde aanwezige, die blijkbaar binnengeraakte met een tas met elektronische apparatuur in. Mogelijk werd de versnipperaar daarmee geactiveerd vanop afstand. Bristol Live kreeg een foto van de man toegestuurd waarop de openstaande tas tussen de benen van de man staat. Bijschrift: 'het hulpje van Banksy'. Ook die 'verdachte' heeft een zonnebril op en draagt een of ander hoofddeksel, zo lijkt het. Art Newspaper meldde dat "een man gekleed in zwarte sportieve zonnebril en met een hoed gezien was in een opstootje met bewakers bij de ingang van Sotheby's kort na het incident".

Samengevat, is het niet uitgesloten dat Banksy niet alleen zelf in de veilingzaal zat, maar dat hij ook nog eens in eigen persoon de versnipperaar aan het werk zette en/of dat hij ter plaatse gefilmd werd. Maar het is ook helemaal niet uitgesloten dat de mysterieuze en beroemdste Britse kunstenaar van zijn tijd er gewoon níet bij was. En zo maakt het graffitiwonder de raadselachtige cirkel toch weer mooi rond.

En de koper? Of die nu op voorhand wel of niet van iets wist, deze verzamelaar zag de waarde van zijn laatste aanwinst heel waarschijnlijk alleen maar live in recordtempo stijgen. Volgens sommige kenners zelfs verdubbelen.

Lo último: @banksy destruye sí #GWRB Girl With Red Balloon, antes que cayera el mazo en plena subasta en Sotheby's.



Subasta iba el 860,000£@jaimesancristo pic.twitter.com/a10DlEnLbi Vanessa N. Hernandez(@ VanessaVonZed) link