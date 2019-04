Zangeres (26) niet welkom in Nieuw-Zeelands zwembad door “ongepaste” bikini jv

08 april 2019

07u27

Bron: Stuff 0 Bizar De 26-jarige zangeres Yvette Harvie-Salter uit Nieuw-Zeeland was onthutst toen ze te horen kreeg dat andere badgasten van een openbaar zwembad in Auckland aanstoot namen aan haar “ongepaste” bikini. Op Facebook vroeg de vrouw de mening van anderen en kreeg ze vooral steun.

Yvette Harvie-Salter trekt de laatste twee jaar tot drie keer per week naar de spa in Albany Stadium in Auckland. Zaterdag was ze er weer, samen met haar partner. Beiden gingen ze naar het sauna- en spa-gedeelte dat enkel toegankelijk is voor volwassenen. Plots tikte de toezichthoudende manager haar op de schouder en zei haar dat ze haar even privé wou spreken.

Ze maakte Yvette Harvie-Salter duidelijk dat er klachten waren over haar outfit, een bikini die de Nieuw-Zeelandse zangeres bij Glassons had gekocht in het shoppingcenter over het zwembad. De redster vroeg haar of ze misschien thuis geen andere bikini’s had liggen. “Het is niet tegen de regels, maar andere mama’s hebben wel geklaagd”, was het argument. En als Harvie-Salter toch wou blijven rondlopen in de bewuste bikini, dan moest ze maar een handdoek om haar lichaam slaan.

Yvette Harvie-Salter wist niet wat ze hoorde en vond het walgelijk. Op de koop toe werd ze uitgelachen toen ze haar geld terugvroeg. “Ze zijn hier alleszins een goede klant kwijt”, reageerde ze nadien op Facebook. Ze had het over bodyshaming en voelde zich erg gekwetst.

De politiek verantwoordelijke voor het zwembad in Auckland, Rob McGee, sprak zijn ontgoocheling uit over hoe Harvie-Salter werd aangepakt en bood zijn verontschuldigingen aan. Volgens McGee zag intussen ook de manager die Harvie-Salter had aangesproken over haar zwemoutfit haar fout in. “De klant werd ook nooit gevraagd om weg te gaan, maar we begrijpen dat ze dat wel deed”, klonk het nog. Hij beloofde nog persoonlijk contact op te nemen met Harvie-Salter. Dat is tot op heden niet gebeurd, liet ze op Facebook nog weten.