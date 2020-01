Zanger David Olney sterft op het podium, midden in een liedje Marlies van Leeuwen

20 januari 2020

12u59 2 Bizar Singer-songwriter David Olney, wiens muziek is gebruikt door onder andere Linda Ronstadt en Emmylou Harris, is zaterdag in het harnas gestorven. De zanger overleed in het midden van een liedje tijdens een optreden in het Amerikaanse plaatsje Santa Rosa Beach (Florida), vermoedelijk als gevolg van een hartaanval.

De 71-jarige Olney stopte tijdens een liedje met zingen en zei ‘sorry’. “Toen zakte zijn kin op zijn borst’’, vertelt zijn collega Scott Miller op Facebook, die met hem bij het optreden was. “Hij liet zijn gitaar niet vallen en bleef zitten. Het ging net zo zacht en teder als hij zelf was.”

“Hij was heel stil, zat rechtop met zijn gitaar om, met de coolste hoed op en een prachtige roestbruine suède vest. Het was sierlijk en waardig. Het leek eerst alsof hij een momentje wilde”, schreef Amy Rigby op Facebook, die eveneens bij Olney op het podium was. “We zijn een belangrijk persoon kwijt.”

Olney, een ‘Americana-pionier’ die bij het grote publiek altijd vrij onbekend is gebleven, maakte meer dan twintig solo-albums. Zijn muziek werd gecoverd door artiesten als Emmylou Harris en countryzanger Steve Young. Hij speelde vaak bij onze noorderburen en bracht meerdere ‘live in Holland’-albums uit. Hij schreef ook een liedje geïnspireerd op Johannes Vermeers beroemde schilderij Meisje met de Parel, genaamd Mister Vermeer. Olney laat een vrouw en twee kinderen achter.