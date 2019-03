Zambia verbiedt energiedrankje dat Viagra blijkt te bevatten Caspar Naber

21 maart 2019

16u25

Bron: AD.nl 0 Bizar De autoriteiten in Zambia hebben een energiedrank verboden die erecties veroorzaakt en tot fatale gezondheidsproblemen kan leiden. Het verbod volgt op laboratoriumtests die uitwezen dat ‘ Natural Power SX’ dezelfde stof bevat als Viagra.

De gemeenteraad van Ndola, thuisbasis van de energiedrankproducent, beval Revin Zambia Limited gisteravond om Natural Power SX uit de winkelschappen te verwijderen, in alle tien provincies in Zambia. De producent mag het drankje voorlopig niet meer op de markt brengen.

Erectieproblemen

Dit omdat in de energiedrank sildenafilcitraat zit. Dat bevat de werkzame stof sildenafil, dat bloedvaten verwijdt en onder meer wordt gebruikt bij erectieproblemen. De bekendere merknaam: Viagra.



“Het is een receptgeneesmiddel dat alleen op doktersvoorschrift mag worden ingenomen”, schrijft de Zambiaanse krant Lusaka Times. “Het team van medisch deskundigen van het ministerie van Volksgezondheid, het Normalisatiebureau en ZAMRA (de medische toezichthouder) hebben veel nadelige bijwerkingen geconstateerd bij inname zonder doktersrecept. Daardoor vormt het een bedreiging voor de volksgezondheid.”

Klacht

Het verbod op de verkoop en productie van Natural Power SX volgt op een klacht van de Zambiaanse Gezondheidsinspectie. Die meldde begin december dat er vermoedens waren van de aanwezigheid van sildenafilcitraat in de energiedrank. Zo had een consument in Oeganda geklaagd over ‘overmatige erecties’ van wel zes uur na het drankje te hebben genuttigd. Als gevolg daarvan kreeg de man naar eigen zeggen hartkloppingen en begon hij hevig te zweten.

In reactie op de klacht verzamelde de gemeenteraad van Ndola verschillende monsters van het energiedrankje en stuurde die voor onderzoek naar het laboratorium van de Zambiaanse Voedsel en Medicijnenautoriteit. Die stelden de aanwezigheid van sildenafilcitraat vast. Daarna werden ook monsters naar laboratoria in Zuid-Afrika en Zimbabwe gestuurd voor onafhankelijk onderzoek. De uitslag kwam overeen met die in Zambia.

De Medisch Toezichthouder in Zimbabwe (MCAZ), een buurland van Zambia, adviseerde de bevolking eerder deze maand al om het Zambiaanse energiedrankje niet meer te kopen en te consumeren. De politie en Gezondheidsinspectie namen ‘een enorme zending’ Natural Power SX in beslag, blijkt uit een veiligheidswaarschuwing van de MCAZ.

