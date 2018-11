YouTuber toont hoe hij gratis Tomorrowland binnen raakte: "Zelfs voor de drank moest ik niets betalen" Sven Van Malderen

22 augustus 2018

16u14

Bron: YouTube 0 Bizar Gratis tickets voor Tomorrowland, de droom van elke danceliefhebber. Maar hoe begin je daar in godsnaam aan? De Brusselse YouTuber Zebotta ging de uitdaging aan en zou uiteindelijk nog slagen in zijn missie ook. Hieronder ziet u een ingekorte versie van zijn avonturen.

Anthony Botta -zoals zijn echte naam luidt- belandde met zijn maat zowaar in de artiestenzone. En daar hoefden ze -noblesse oblige- zelfs niet te betalen voor hun drankjes.

Het trucje is nochtans simpel: Zebotta schreef vooraf een mail naar alle managers van de dj's die aanwezig zouden zijn. Zijn boodschap? "Ik ben een enorme fan van jouw muziek. Het zou een grote eer zijn om je dit jaar live aan het werk te zien op Tomorrowland. Bestaat er een kans dat mijn vriend en ik twee tickets zouden krijgen?"

Natuurlijk viste hij ruim honderd keer achter het net, maar één persoon die instemde was genoeg. En die kwam er uiteindelijk ook. Met als gevolg dat hij een tijdje kon 'chillen' met Armin van Buuren, Dimitri Vegas en andere Like Mikes van deze wereld. Daarna probeerde hij nog het podium van de mainstage te betreden. Of dat uiteindelijk ook gelukt is, ziet u in de volledige versie op zijn YouTubepagina. Op Instagram kan u hem hier terugvinden.