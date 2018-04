YouTuber stuurt stukje lookbrood naar de rand van de ruimte voor een smaaktest kg

25 april 2018

17u17

Bron: CNET, YouTube 0 Bizar Hoe smaakt een stukje lookbrood nadat het naar de rand van de ruimte werd gestuurd? YouTuber Tom Scott is één van de weinige mensen ter wereld die die vraag kan beantwoorden. Spoiler alert: lookbrood dat 35 kilometer de lucht in werd gekatapulteerd, is niet echt aan te raden.

Het idee dat ooit begon als een uitgesponnen gesprek op café, ontaardde uiteindelijk “één van de meest belachelijke video’s die ik ooit heb gemaakt”, aldus YouTuber Tom Scott.

Met behulp van een weerballon, een gps en een portie goed geluk stuurde hij een stukje lookbrood zo’n 35 kilometer de lucht, om het daarna veilig weer op aarde te laten landen. Op die hoogte begint de ruimte technisch gezien nog niet, maar daarmee komt het lookbrood wel dichtbij: op het randje van de stratosfeer, om precies te zijn. Eénmaal het broodje weer op aarde terechtkwam, onderwierp hij het aan een smaaktest.

Primeur

“Al veel mensen hebben veel eetbare dingen gelanceerd met een weerballon, meestal voor een publiciteitsstunt,” vertelt Scott in de video. Zo lanceerden een stel Schotse wetenschappers in 2017 nog een cakeje in de stratosfeer. “Maar geen van de gelanceerde producten werd ooit opgegeten," klinkt het. Daar wilde Scott verandering in brengen.

Het brood werd daarom verpakt in een doosje uit piepschuim dat automatisch dichtklapte wanneer het opnieuw naar aarde viel. Zo kon de snack tijdens de landing voldoende beschermd worden tegen schokken en vuil.

Lookbrood

Het broodje zelf werd gebakken door kok Barry Lewis van YouTube-kanaal My Virgin Kitchen. De baguette werd in twee verdeeld: één van de helften bleef op aarde, de andere werd afgeschoten richting ruimte. Uiteindelijk duurde het ruim twee en een half uur voor het stukje brood weer naar beneden stortte. Daarna werden beide helften geproefd en vergeleken.

Het lookbroodje dat naar beneden was gestort, bleek niet erg appetijtelijk. “Koud en taai”, aldus de YouTuber. Omdat het stukje brood temperaturen van -25 graden had doorstaan, was het brood droog geworden en de kern bevroren. Ook de textuur zou daardoor veranderd zijn. Geen aanrader dus, maar het leverde tenminste wel leuke beelden op.

Waarom de YouTuber tot slot net voor een stukje lookbrood koos? "Omdat het heerlijk is. En omdat iemand anders al pizza naar boven heeft gestuurd."