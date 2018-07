YouTube haalt vernederende video's offline nadat ouders veroordeeld worden voor kinderverwaarlozing kg

Bron: The New York Post 0 Bizar YouTube heeft het account van de familie Martin uit de Amerikaanse staat West Virginia offline gehaald. Ouders Mike en Heather werden in september vorig jaar veroordeeld wegens verwaarlozing en verloren de voogdij over twee van hun vijf kinderen. Het koppel postte geregeld video’s op YouTube waarin ze vernederende grappen uithaalden met hun kinderen.

Mike en Heather Martin verwierven internetfaam met hun account ‘FamilyOFive’, vroeger bekend als ‘DaddyOFive’. In een groot deel van de video’s die ze op het kanaal postten, haalden de ouders ‘pranks’ uit met hun vijf kinderen. Hoewel de familie een schare loyale fans kon verzamelen – het kanaal klokte af op 750.000 abonnees - oordeelden vele internetgebruikers dat de grappen totaal over de schreef gingen.

De filmpjes zijn intussen offline gehaald, maar enkele fragmenten zijn nog wel te zien in de YouTube-video's van critici. Eén van de filmpjes van het gezin begint onschuldig. Moeder Heather vertelt tegen de camera dat ze inkt heeft gegoten op slaapkamervloer van zoontje Cody, nu 10 jaar, en dat ze de jongen zo dadelijk naar boven zal roepen om hem daarmee te confronteren.



En dan ontaardt de grap razendsnel. Vader en moeder beginnen te brullen, waarna Cody naar zijn kamer holt. Hij ontkent uiteraard dat hij inkt heeft gemorst en begint te huilen. Beide ouders blijven roepen tegen de jongen, waarbij ze ook obscene vloeken gebruiken. Wanneer de vader uiteindelijk onthult dat het om een grap gaat, zit de jongen beteuterd op het bed met een betraand gezicht. De vader zelf kan er smakelijk om lachen.

Geweld

In sommige video’s kwam ook geweld voor, zowel tussen de kinderen zelf als afkomstig van de ouders. In één van de filmpjes is te zien hoe vader Mike Cody een duw geeft, waarna de jongen tegen een boekenkast valt. In een andere video geeft hij één van zijn andere zonen toestemming om zijn halfzusje Emma te slaan. “Je weet dat je geen meisjes mag slaan. Maar zij is je zus en zij telt niet”, zo redeneert hij. De jongen geeft het meisje daarop een mep, waarna zij naar haar kaak grijpt en in tranen uitbarst. Op geen moment legt papa Mike de camera neer.

De familie verdedigde zich eerder al door te zeggen dat de grappen vals waren en de kinderen voornamelijk acteerden. De rechtbank oordeelde anders: de ouders werden in september veroordeeld wegens kinderverwaarlozing en moeten zich vijf jaar lang aan strenge voorwaarden houden. Twee kinderen, Cody en Emma, zijn weggehaald bij het gezin.

Na de veroordeling veranderde de familie de naam van hun kanaal naar 'FamilyOFive'. Vanaf dan leek het koppel zich meer te concentreren op grappen die ze met elkaar uithaalden, maar ook de drie zonen die nog in het huishouden verbleven, speelden vaak mee in de video's.

Offline

Daar steekt YouTube nu een stokje voor. Het platform haalde het kanaal ‘FamilyOFive’ offline, na herhaaldelijk protest van activisten. Het account is nog wel te vinden op het platform, net zoals enkele titels van video’s, maar de filmpjes zelf zijn niet meer te bekijken.

De familie reageerde op de beslissing met een schriftelijk statement tegenover lokaal nieuwsmedium WUSA9. “Onze familie heeft hard gewerkt om te genezen en er weer bovenop te komen gedurende de afgelopen achttien maanden. Na veel hard werk en zelfbeschouwing, stellen we het goed en zijn we gelukkig. YouTube is iets waar we van genieten als familie en waar we mee doorgaan, binnen de strikte voorwaarden die we voor onszelf hebben opgesteld”, klinkt het. De familie heeft nog andere kanalen, waaronder een kanaal met gamingvideo's. Ook dat account werd echter offline gehaald.