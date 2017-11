Yeti is toch beer of hond mvdb

Bron: ANP 0 thinkstock Hoe ziet een yeti eruit? Aan schetsen op internet geen gebrek. Bizar De mythe van de yeti, ofwel de verschrikkelijke sneeuwman, is onuitroeibaar. De reusachtige aap wordt al eeuwenlang waargenomen in de Himalaya en het Tibetaanse Hoogland. Wetenschappers hebben negen vermeende sporen van de yeti onderzocht.

Het resultaat is ontnuchterend: het gaat om acht beren en een hond. De onderzochte sporen betreffen onder meer haren en tanden, zoals gevonden door de bewoners van de bergen in Nepal, Bhutan en China. De wetenschappers van onder meer de universiteit in het Amerikaanse Buffalo lieten de nieuwste genetische technieken op de aangedragen voorbeelden los.

Maar de haren bleken van beren en de tanden behoorden tot het gebit van een hond, zo meldt The Guardian. Wel waren de sporen van sommige beren niet geheel thuis te brengen. De wetenschappers zeggen dat het om een onbekende berensoort gaat. De onderzoekers legden ook nog 'bewijs' van enkele musea en dierenparken onder de loep. Ook in deze gevallen ging het om materiaal van de bruine beer die in de Himalaya leeft.