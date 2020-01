Yamaha roept op om niet in instrumentenkoffers te kruipen nadat na opvallende vlucht Nissan-topman hype ontstaat ADN

14 januari 2020

09u58

Bron: ANP 0 Bizar De Japanse instrumentenbouwer Yamaha heeft mensen gewaarschuwd om niet in de koffers van muziekinstrumenten of apparatuur te klimmen. Op sociale media verschenen immers foto's van mensen die de onlangs gevluchte Nissan-topman Carlos Ghosn imiteerden.

Carlos Ghosn zat in Japan vast op verdenking van fraude. Er is nog veel onduidelijk over zijn ontsnapping uit het land naar Libanon. Volgens The Wall Street Journal kroop hij in Osaka in een instrumentenkoffer, waarna hij met een privéjet naar Turkije vloog. Volgens de krant waren er gaten in de bodem geboord, zodat de zakenman kon ademhalen.

"Er zijn veel tweets verschenen van mensen die in instrumentenkoffers klimmen", meldt Yamaha nu op Twitter. Zo is op een foto te zien hoe een jonge vrouw zich in de koffer van een harp heeft opgekruld. Op een andere foto staat iemand in de tas van een contrabas. Yamaha waarschuwt om dit niet te doen. "De koffers zijn bedoeld om instrumenten en apparaten in op te slaan, gebruik ze alstublieft op een correcte manier.”