Xtc ter waarde van 1,3 miljoen euro gevonden in berm van Franse autosnelweg

“Oh wat lekker! Fijn. Seks!” Holle Bolle Gijs lijkt het wel erg bont te maken in de Efteling, maar hij bedoelt het gelukkig niet zo

“Oh wat lekker! Fijn. Seks. Seks!” Het is niet meteen iets wat je uit de mond van de populaire ‘afvalvreter’ Holle Bolle Gijs in de Efteling verwacht. Hij bedoelt het voor de duidelijkheid ook niet zo. Maar toch is het exact wat een fervente Eftelingganger hoorde toen hij onlangs in het Nederlandse pretpark was. En hij is niet alleen. Omroep Brabant contacteerde meteen de parkwoordvoerder om een woordje uitleg.

22 oktober