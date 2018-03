Wraak op vreemdganger Ruben gaat viraal mvdb

06 maart 2018

11u41

Bron: Dumpert 1 Bizar Enkele foto's die gisternamiddag op de Nederlandse populaire filmpjessite Dumpert.nl zijn geplaatst, leiden tot talloze reacties.

Een niet te mis verstane boodschap aan ene Ruben steekt in een insteekmapje dat onder de ruitenwissers is geplaatst. De verantwoordelijke (zijn ex?) heeft ook een autoband leeg gelaten en nagellak op de voorruit gesmeerd.

Op het papier staat het volgende geschreven:

Kijk, Daarom ben je zo vaak weg.

Ruben, wat ben je toch een vuile klootzak!

Ik ben blij dat ik je een keer gevolgd ben.

Je bent nog niets veranderd, met je mooie praatjes en beloftes.

Je hebt hier gewoon een vriendinnetje zitten.

Je bent en blijft een onbetrouwbare lul!

Ik hoop dat ze lekker n**kt want mij zie je niet meer.

Moge GOD je verdoemen.

Dat laatste zinnetje zou erop kunnen wijzen dat de foto's werden gemaakt in de zogenoemde Bijbelgordel, een reeks Nederlandse gemeenten waar veel orthodox-protestanten wonen. In een reactie op Dumpert staat te lezen dat de foto's in Lunteren zijn genomen, een gemeente in Gelderland met een hoog aantal gereformeerde inwoners.