Worstelende dwergen niet opgezet met kritiek die tot afgelaste shows leidt: "Broodroof!" LB

17 september 2018

15u36

Bron: The Independent 0 Bizar De organisatoren van een reeks shows waarin mensen met dwerggroei tegen elkaar worstelen, willen een reeks Britse zaaluitbaters voor de rechter slepen, omdat die geplande shows hebben afgelast. Die afgelastingen kwamen er, nadat een goedmenende organisatie kritiek had geuit op het dwergworstelen.

De Britse vereniging voor mensen met dwerggroei, The Restricted Growth Association (RGA), had de worsteltournee gezien en argumenteerde dat de geplande shows "sterke gelijkenissen vertonen met de freak shows uit een ver verleden". De vereniging meent dat dergelijke shows het uitlachen van mensen met dwerggroei aanmoedigen en laakt dat geweld tegen dwergmensen wordt opgevoerd als amusement voor anderen. De organisatie nam ook aanstoot aan het gebruik van het woord 'dwerg' in de promotie voor de shows.

"Discriminatie!"

Drie shows zijn inmiddels geschrapt, en dat is niet naar de zin van de leden van Extreme Dwarfanators Wrestling. De organisator van hun tournee wil nu de RGA voor de rechter slepen wegens "het maken van valse aantijgingen" en richt ook juridische pijlen op de zaaluitbaters wegens "discriminatie". De organisator is bereid een regeling te treffen buiten de rechtszaal.

Volgens de Daily Telegraph dreigen de leden van Extreme Dwarfanators Wrestling twee weken loon mis te lopen. "Iedereen heeft het recht zijn eigen carrière te kiezen en niemand hoeft ons te zeggen wat we wel en niet mogen doen", aldus een woordvoerder van de worstelende dwergen.

Stereotype

De RGA is echter van oordeel dat evenementen zoals dwergworstelwedstrijden schade berokkenen aan het imago van mensen met dwerggroei. "We weten dat die mensen er zelf voor kiezen, maar hun keuze ondersteunt een bedrieglijk stereotype dat ook andere mensen met dwerggroei treft", stelt de woordvoerster van de RGA.

James Lusted, een Brits provincieraadslid met dwerggroei, steunt dan weer de worstelaars. "Als die willen worstelen, laat ze doen. Als je dat niet leuk vindt, ga dan niet kijken", verklaart hij tegenover de BBC. De geplande shows in Cardiff, Torquay, Swansea en Liverpool zullen wel plaatsgrijpen.