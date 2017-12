Wolkenkrabber kopen? Surf even naar de Chinese eBay en doe een bod! SI

11u19

Bron: BBC 0 AP (Archiefbeeld) Bizar Toevallig nog op zoek naar een onafgewerkte wolkenkrabber? Dan heb je geluk! Op de site Taobao, ook wel de Chinese eBay genoemd, wordt er namelijk eentje te koop aangeboden. Bieden kan vanaf 2 januari.

De wolkenkrabber is 156 meter hoog, telt 39 verdiepingen en staat in het noorden van Shanxi, een provincie ten zuiden van hoofdstad Peking. Het gebouw heeft een oppervlakte van 76.000 vierkante meter en zal vanaf 2 januari te koop aangeboden worden op de online marktplaats Taobao. Voor een kleine 70 miljoen euro is het gebouw van u.

In 2006 begon de constructie van de wolkenkrabber. In 2011 had hij klaar moeten zijn, maar de ontwikkelaar kwam in de problemen, waardoor het gebouw in beslag genomen werd door de rechtbank van Shanxi. Het gebouw is dan ook niet volledig afgewerkt.

Niet de eerste keer

Het is overigens niet de eerste keer dat zo een ongewoon object te koop aangeboden wordt op Taobao. Eerder dit jaar kon er namelijk al geboden worden op twee Boeing 747 vliegtuigen. Zij werden uiteindelijk verkocht voor 40 miljoen euro. Ook een gebouw dat 28 verdiepingen telde, werd te koop aangeboden voor 30 miljoen. Al raakte dat wel niet verkocht.

Op Taobao worden dus wel meerdere gebouwen te koop aangeboden, van winkelcentra tot hotels. Al is de wolkenkrabber wel het opvallendste gebouw dat terug te vinden is op de site. Het zit zo dat bijna elke rechtbank in China op de site is geregistreerd. Gebouwen waar beslag op gelegd is, bieden de rechtbanken dan te koop aan op Taobao.

Volgens Lu Weixing, woordvoerder van Taobao's moederbedrijf Alibababa, is het een goede zaak dat de verkoop online gebeurt. Het zorgt namelijk voor meer transparantie bij de verkoop van vastgoed, omdat alle informatie open en bloot online voor iedereen terug te vinden is.