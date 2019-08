Woesteling (20) dumpt met bulldozer massa aarde op auto vriendin mvdb

18 augustus 2019

06u55

Bron: AP - Fox13 - CBSLocal 1 Bizar Een jonge Amerikaan heeft met een shovel, een soort bulldozer, de wagen waarin zijn vriendin kwam aangereden compleet bedolven onder de aarde.

De twintigjarige Hunter Mills wou donderdag in de plaats Crestview (Florida) iets uitpraten met zijn vriendin. Plaats van ontmoeting was een zandput. Het politiekorps van Okaloosa County maakte niet bekend of de twintiger daar werkzaam was.



Mills zag hoe zijn vriendin kwam aanrijden in een auto die niet de hare was. Iets waar ze niet verder op wou ingaan. Het deed bij Mills klaarblijkelijk de stoppen doorslaan. Hij nam plaats in een shovel en bedolf de witte Cadillac van bouwjaar 2010 onder de aarde. De vrouw was tijdig uitgestapt en raakte niet gewond. Het raam van de bestuurder stond nog open waardoor ook de wagen binnenin beschadigd raakte. Het koetswerk van de motorkap, het dak en koffer raakte bekrast. Toegesnelde agenten sloegen Mills in de boeien.



Na ondervraging is hij niet overgebracht naar de gevangenis. Mills moet zich binnenkort verantwoorden voor de rechter.

