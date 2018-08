Woedende toeriste slaat immigratieambtenaar in het gezicht Sven Van Malderen

02 augustus 2018

Bron: Daily Mail 4 Bizar Heftige confrontatie op de luchthaven van Bali: een Britse toeriste van Pakistaanse origine kreeg er te horen dat ze een fikse boete van 4.000 dollar (3.438 euro) moest betalen. Auj-e Taqaddas ging daarop zodanig door het lint dat ze de immigratieambtenaar een ferme mep in het gezicht gaf.

De vrouw wilde vorige zaterdag van Indonesië naar Singapore vliegen. Bij de controle kwam echter aan het licht dat ze 160 dagen langer in het land gebleven was dan ze wettelijk mocht. Zo'n overtreding kost 25 dollar per dag, waardoor het totaalbedrag dus fameus opliep. En dat kon Taqaddas duidelijk niet verkroppen.

Uit het filmpje valt af te leiden dat de vrouw wist dat ze niet zomaar op het vliegtuig zou mogen stappen. Maar dat er zo'n consequenties aan zouden vasthangen... "Door jouw stomme dienst mis ik mijn vlucht", raasde ze. "Jullie zeiden dat ik moest terugkeren met het volledige bedrag. Nu ik dat geld heb, zullen jullie het aannemen ook. Pak aan en laat me gerust!" Waarna de klap in het gezicht volgde.

Die woede-uitbarsting bracht haar echter niet tot bedaren. "Stop met filmen. Dit is jouw kantoor, zeg je? Toon je lelijke gezicht dan voor de camera", klonk het nog.

De vrouw vloog vervolgens de cel in. Pas als ze de boete daadwerkelijk betaalt, zal ze weer vrijgelaten worden.